أتلتيكو مدريد يحلّ ضيفاً على ريال بيتيس لاستعادة الصدارة من قبل beIN SPORTS April 11, 2021 15:34 3:19 دقيقة بعيداً عن أجواء الكلاسيكو ونتيجته، يحط أتلتيكو مدريد رحاله مجدداً في إشبيلية بحثاً عن استعادة الصدارة لترتيب الليغا حين يواجه بيتيس، الساعيَ من جهته لاقتناص أحد مراكز الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية ريال بيتيس أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة يوفنتوس يمر من جنوى بلا عناء 3:19 دقيقة أتلتيكو يحلّ ضيفاً على بيتيس لاستعادة الصدارة 0:36 دقيقة إنتر يقترب أكثر من اللقب وحكيمي يضع بصمته 3:36 دقيقة يونايتد يسعى لتقليص الفارق بعد سقوط جاره 1:19 دقيقة انقسام الصحف الإسبانية بعد الكلاسيكو 6:30 دقيقة ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة فاسكيز 0:48 دقيقة بيرلو: أهدرنا العديد من النقاط 1:21 دقيقة زيدان يرفض لوم الحكم وناتشو يعترف بالمعاناة 4:37 دقيقة ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة 4:35 دقيقة تشيلسي يستعيد توازنه ويكتسح كريستال بالاس