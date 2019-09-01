وقلب أتلتيكو مدريد تأخره في النتيجة بثنائية نظيفة سجلها البرازيلي شارل دياز (7) وأنايتز أربيلا (19)، إلى فوز بثلاثية حملت توقيع البرتغالي جواو فيليكس (27) وفيتولو (52) والغاني توماس بارتي (90+2).

بهذا الفوز المثير والثمين رفع أتلتيكو رصيده إلى 9 نقاط معزّزاً مركزه في الصدارة، فيما بقي إيبار في المركز الثامن عشر بنقطة وحيدة.

وفي مباراة أخرى لحساب الجولة ذاتها، حقق غرناطة فوزاً سهلاً على مضيفه إسبانيول بثلاثية نظيفة سجلها أنطونيو بويرتاس (27) وكارلوس فرنانديز (68) والنيجيري رامون عزيز (74).

ورفع غرناطة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن، فيما بقي إسبانيول في المركز التاسع عشر بنقطة وحيدة.