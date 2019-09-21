تعثر أتلتيكو مدريد أمام ضيفه سلتا فيغو بعدما تعادل معه 0-0 اليوم السبت في المرحلة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهذه المرة الثالثة توالياً التي يفشل بها أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز بجميع المسابقات بعدما خسر أمام ريال سوسييداد الأسبوع الفائت 2-0 وتعادل مع يوفنتوس الإيطالي 2-2 في دوري أبطال أوروبا.

وأدى إهدار أتلتيكو مدريد لنقطتين أمام سلتا فيغو إلى وصول رصيده لـ10 نقاط وهو ذات رصيد إشبيلية مع أفضلية الأخير بفارق الأهداف كما أنّه لعب مباراة أقل حيث سيلاقي ريال مدريد الأحد.

ويملك برشلونة فرصة اقتناص الصدارة مؤقتاً (7 نقاط) عندما يلاقي مضيفه غرناطة اليوم.