عوض أتلتيكو تأخره بهدف إلى فوز ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي سقط السبت أمام ليفانتي بهدف نظيف، ومتقدماً بفارق الأهداف عن اشبيلية الرابع ونقطة عن خيافي الذي بات خامساً.

دخل أتلتيكو مدريد اللقاء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بعد أن حقق الثلاثاء فوزاً بهدف نظيف على ضيفه ليفربول الانكليزي حامل اللقب، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتابع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مباراة فريقه أتلتيكو من المدرجات بعد أن تحصل هذا الموسم على خمس بطاقات صفراء.

كان فياريال البادئ بالتسجيل عن طريق باكو ألكاسير بعد أن سدد كرة قوية من على مشارف المنطقة على يمين الحارس السلوفيني يان أوبلاك (16).

كان رجال سيميوني الطرف الأفضل في الشوط الأول وهددوا مرمى الضيوف مرات عدة، إذ كان ألفارو موراتا قريباً من معادلة النتيجة عندما تابع برأسه عرضية الصربي سيمي فرساليكو، الا أن الحارس سيرخيو أسنخو تصدى لها ببراعة (36).

ونجح الأرجنتيني أنخل كوريا في معادلة الأرقام لأصحاب الأرض عندما وصلته الكرة من فرساليكو الى داخل المنطقة، تابعها على الطائر من مسافة قريبة (40).

وكان موراتا قريبًا مجدداً من المرمى الا أن الحارس تصدى لمحاولته من خارج المنطقة (52).

وتألق أوبلاك في الذود عن مرماه بعدما وصلت الكرة داخل المنطقة من سانتي كازورلا إلى البرتو مورينو الذي التف حول نفسه وسدد بيسراه في أسفل الزاوية اليمنى (62).

ومنح كوكي الهدف الثاني للـ "روخيبلانكوس" برأسية بعد عرضية من البديل الانكليزي كيران تريبير من داخل المنطقة (64)، قبل أن يسجل البديل البرتغالي الشاب جواو فيليكس الهدف الثالث بتسديدة زاحفة بيسراه من مشارف المنطقة في أسفل الزاوية اليسرى (74).