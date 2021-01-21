أتلتيكو مدريد لمواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية من بوابة إيبار من قبل beIN SPORTS January 21, 2021 09:30 0:38 دقيقة ينزل أتلتيكو مدريد، المتصدر، ضيفاً ثقيلاً على إيبار في الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني إيبار -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة ليفربول لتشديد الخناق على فرق المقدمة 0:38 دقيقة أتلتيكو مدريد يرنو للعلامة الكاملة في مواجهة إيبار 2:38 دقيقة "فرسان المتوسط" من أجل تجاوز عقبة الكونغو 0:33 دقيقة يوفنتوس يتوّج بلقب كأس السوبر الإيطالية 3:47 دقيقة مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي 3:52 دقيقة مانشستر سيتي يحقق فوزه السادس توالياً 0:46 دقيقة قمّة الكاميرون ومالي تنتهي بالتعادل 0:46 دقيقة وست هام يرفع قيمة عرضه من أجل ضم النصيري 0:56 دقيقة بايرن ميونيخ يهيمن على تشكيلة "يويفا" لعام 2020 0:38 دقيقة الأهلي يفسخ تعاقده مع لاعبه جيرالدو بالتراضي