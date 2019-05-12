مازن الريس

تصعيد من وكيل أعمال بيل وهدوء معتاد من زيدان، لكن كلّ الأخبار تشير إلى اتساع الهوة بين الأسطورة الفرنسية مدرب ريال مدريد والنجم الويلزي الذي بات عبئاً على غرفة ملابس حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

زيدان واضح مع بيل



وجّه زيدان رسالة جديدة واضحة لبيل مع استبعاده عن القائمة قبل مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في المرحلة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وتزامن قرار زيدان مع الشائعات التي انتشرت في الأيام الفائتة عن رغبته ببيع بيل خاصة وأنّ علاقته مع لاعب توتنهام السابق لم تتسم بالود كثيراً خلال فترة "زيزو" الأولى كمدرب للميرينغي.

ومع أنّ التحليل القادم من صحف مدريد تحدّث عن إمكانية جلب مبلغ جيد جراء طرح بيل في السوق، لكن الأوضح أنّ رغبة زيدان في ضخ دماء جديدة هي الأكثر إلحاحاً، دون إنكار التململ الحاصل جراء الضجة التي يثيرها بيل ووكيله عند أيّ قرار فني يقلل من أهمية صاحب الـ29 عاماً.

زيدان يرفض الرد

واصل زيدان مراوغاته مع وسائل الإعلام عندما سُئل في المؤتمر الصحفي السبت عن الإجابات التي يمكن أن يقدمها على تصريحات وكيل أعمال بيل جوناثان بيرنيت والتي طالب فيها الأخير بتقديم تفسيرات لاستبعاد بيل.

وقال زيدان: "لا، لا أريد أن أجيب، أنا مدرب ريال مدريد وأقوم بعملي، تفكيري على المباراة، اللعب جيداً، هذا ما يقلقني".

ومع تكرار الأسئلة عن محادثة أشيع أنها جرت بين بيل وزيدان قال مدرب ريال مدريد وصاحب الـ46 عاماً: "لن أخبركم بأيّ شيء، المحادثات الخاصة تبقى خاصة، هل تحدثت معه؟ ربما لا، ربما نعم"، مشدداً على أنّه أحاديثه مع اللاعبين ليس بالضرورة أن ترتبط بمستقبلهم فقط.

وكيل بيل لا يستسلم



وكان تفاعل جوناثان وكيل بيل مع قصة مستقبل موكله مع ريال مدريد متواصلاً خارج الأبواب الموصدة وهذه المرة جاءت تصريحاته أكثر وضوحاً.

وقال وكيل بيل الذي اشتهر بإثارة المشاكل مع ريال مدريد: "إنّه لأمر مخزّ عدم لعب بيل".

وتابع: "زيدان هو من يصنع القرارات، هل هذه رسالة لرحيل بيل في سوق الانتقالات القادم؟ عليكم أن تسألوا المدرب"، مؤكداً على رغبته في استمرار بيل مع ريال مدريد دون إنكار أن القرار يعود إلى زيدان نفسه.

أرقام بيل متوسطة

ولم تكن أرقام بيل الذي كثيراً ما عانى من الإصابات مع ريال مدريد، لم تكن مبهرة مجدداً، إذ سجّل ثمانية أهداف في الدوري وصنع ثلاثة خلال 1792 دقيقة، محتلاً المركز الثاني في لائحة هدافي ريال ولكن بفارق 13 هدفاً عن بنزيمة الذي لعب أكثر منه 1003 دقائق.

كرأي شخصي: رحيل بيل سيكون الخيار الأمثل للاعب والفريق والمدرب، من الصعب جداً جداً أن يقدم إضافة لريال مدريد في الموسم القادم.

وتصدر بيل المركز الثاني أيضاً في لائحة أكثر لاعبي ريال مدريد إضاعة لفرص التهديف المحققة بـ10 خلف بنزيمة أيضاً 16 وكذلك الحال بمحاولات التسديد بالمجمل (76 وبنزيمة 102).