وكيل كومان يكشف أسراراً عن العلاقة مع لابورتا

وفي وثائقي عرض في هولندا تحت اسم "فورسا كومان"، كشف المدرب الهولندي ووكيل أعماله روب يانسن ما حصل في حزيران/يونيو داخل أروقة "كامب نو".

وأفاد يانسن بأن بقاء كومان في برشلونة هذا الصيف لم يكن محسوماً بعدما اكتفى الفريق بإنهاء الدوري المحلي ثالثاً الموسم الماضي، كاشفاً بأن لابورتا قال له ولموكله أنه "بحاجة إلى الوقت للبحث عن مدرب وإذا لم يجد واحداً، فبإمكان رونالد البقاء".

وبدوره، قال كومان في الوثائقي "لطالما كنا على علاقة جيدة، ثم جاء الرئيس وقال لي: +الشكوك ما زالت تراودني. نحتاج إلى المزيد من الوقت وسنبحث في خيارات أخرى بشأن المدرب. لا يمكننا توضيح أي شيء آخر".

ووصل كومان الى الإدارة الفنية لبرشلونة في آب/أغسطس 2020 خلفاً لكيكي سيتيين، إلا أنه اكتفى بلقب واحد كان في مسابقة الكأس المحلية، فيما خسر معركة الدوري بحلوله خلف قطبي العاصمة أتلتيكو وريال مديد توالياً، وخرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفاد يانسن أن "لابورتا قال إنه بحاجة إلى أسبوعين أو ثلاثة لايجاد مرشح جديد لمنصب المدرب، وإذا لم ينجح في ذلك سيواصل رونالد مهامه".

وتابع "كان قراراً مجنوناً (البحث عن بديل)، لا يستند على أي شيء. يستند وحسب على المشاعر، أمر جنوني... لم أتحدث مع لابورتا بعد ذلك. لكن الحسن الحظ تمكن الناس الذين يحيطون به من المساهمة ببقاء كومان".

وواصل يانسن هجومه على لابورتا "ثم خرج الرئيس في مؤتمر صحافي ليقول إنهما سيواصلان العمل معاً، إنهما أصدقاء... هذا نفاق على أعلى مستويات الرياضة".

وكان كومان الذي ازداد الضغط عليه في مستهل الموسم الجديد بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي والخسارة المؤلمة في مستهل مشوار دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-3 في "كامب نو"، أكثر دبلوماسية من يانسن معتبراً أن "الرئيس هو الرئيس، وهو موجود لاتخاذ القرارات".

وواصل "قلت له بأن يُعلِمُني إذا كان يراني ليس جيداً بما فيه الكفاية كي أدرب الفريق، وحينها بإمكاننا أن ننهي القصة"، مضيفاً "قلت له +عالج الأمر إذا كنت لا تريدني. افعل ذلك. لكن لا تتركني في هذه الحالة من عدم اليقين والاكتفاء بالقول إنك تبحث عن خيارات أخرى".

