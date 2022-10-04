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الدوري الإسباني

نقطة واحدة ومركز أخير... بعد 7 جولات إلتشي يتخلى عن مدربه

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قرر إلتشي التخلي عن مدربه فرانسيسكو رودريغيز بسبب فشل الفريق في جمع أكثر من نقطة واحدة بعد سبع مراحل على انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم.

Reuters

وكان إلتشي في طريقه الإثنين للحصول على نقطته الثانية قبل أن تهتز شباكه بهدف في الوقت القاتل أمام مضيفه رايو فايكانو (1-2)، ما دفع الإدارة الى اتخاذ قرارها بالتخلي عن المدرب البالغ 44 عاماً والذي استلم هذا المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.


وقال إلتشي في بيان "يود النادي أن يشكر المدرب على عمله والتزامه... ونجاحه في إبقاء الفريق في لا ليغا الموسم الماضي"، في إشارة الى إنهائه الدوري المحلي في المركز الثالث عشر.

وبات فرانسيسكو رودريغيز أول مدرب يخسر وظيفته منذ بداية الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

 

الدوري الإسباني - La Liga إلتشي فرانسيسكو رودريغيز
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