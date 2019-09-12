ميسي بات "أفضل" لكن موعد عودته لم يحدد بعد

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الغائب عن صفوف فريقه برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب الإصابة، أنه بات في حال "أفضل" لكن موعد عودته لم يحدد بعد، آملا في التمكن من خوض المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وغاب قائد برشلونة عن المباريات الثلاث التي خاضها فريقه في الدوري هذا الموسم (حقق فيها فوزا وتعادلا وخسارة)، جراء إصابته في ربلة الساق اليمنى في الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية.

وقال ميسي في مقابلة مطولة مع صحيفة "سبورت" الكاتالونية نشرت الخميس "أشعر أني بت في حال أفضل. كان الأمر سيئا فعلا لأنه حصل في اليوم الأول للعودة، وبدا بسيطا (في البداية)، لكن في واقع الحال، أنا غائب عن الملاعب منذ 15 يوما".

وتابع "الآن أشعر أنني مرتاح أكثر. سأعود عندما أشعر أنني تعافيت بالكامل".

وردا على سؤال عما اذا كان سيتمكن من خوض المباراة ضد فالنسيا على "كامب نو" في المرحلة الرابعة هذا السبت، قال ميسي "كلا، لا زلت أتمرن بمفردي ولم أحدد موعدا لعودتي. سأخضع لفحوص وعندما نرى أنني بت جاهزا بدنيا بنسبة مئة بالمئة، سأكون مستعدا (للعودة)".

وتابع "لن ألعب ضد فالنسيا، وسنرى ما اذا كنت سأكون جاهزا في الوقت المناسب لمواجهة دورتموند (الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا)، أو غرناطة (في 21 أيلول/سبتمبر ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني)".

لكنه شدد على عدم وجود أي "موعد محدد" للعودة.

وأكد ميسي الذي أتم في حزيران/يونيو عامه الـ32، توقه للعودة الى المباريات، مضيفا "أمضيت وقتا طويلا خارج خط الملعب".

وانعكس غياب ميسي سلبا على الفريق في مطلع الموسم، اذ اكتفى بأربع نقاط من ثلاث مباريات، ويحتل المركز الثامن في الترتيب قبل المرحلة الرابعة هذا الأسبوع، بفارق خمس نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

ورأى قائد الفريق الكاتالوني المتوج بطلا لليغا في الموسمين الماضيين، أن بداية موسم 2019-2020 كانت "غريبة بعض الشيء لأن العديد من اللاعبين غائبون بسبب الإصابات"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "غير قلق".

وأوضح "الأمر لا يقلقني لكن علينا أن ندرك أنه لا يمكننا أن نبدأ هكذا. لقد كانت بداية ضعيفة فعلا والآن، بعد فترة التوقف الدولية، علينا (...) أن نعود أقوى ونسيطر على المباريات المقبلة".

