ميراندا يُنهي فترة إعارته لشالكه ويعود الى برشلونة

وقال برشلونة في بيان: "إنه وشالكه توصلا إلى اتفاق من أجل إلغاء الموسم الثاني من عقد إعارة اللاعب خوان ميراندا الذي سيعود إلى صفوف البلاوغرانا في الأيام المقبلة".

وانتقل الأندلسي ابن الـ20 عاماً الذي ولد في اوليفاريس بالقرب من إشبيلية في جنوب إسبانيا، إلى شالكه في 30 آب/أغسطس الماضي بعقد إعارة لمدة موسمين، وخاض 11 مباراة في الدوري الألماني، بينها تسع أساسياً.

وقبل إعارته لشالكه، خاض ميراندا مباراة واحدة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام الإنكليزي (1-1) في كانون الأول/ديسمبر 2018، وثلاث مباريات في مسابقة الكأس المحلية خلال موسم 2018-2019.

