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ميراندا يُنهي فترة إعارته لشالكه ويعود الى برشلونة

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عاد الظهير الأيسر الشاب خوان ميراندا إلى فريقه الأصلي برشلونة الإسباني بعدما أمضى نصف مدة عقد إعارته لشالكه الألماني، وذلك بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاء.

Reuters

وقال برشلونة في بيان: "إنه وشالكه توصلا إلى اتفاق من أجل إلغاء الموسم الثاني من عقد إعارة اللاعب خوان ميراندا الذي سيعود إلى صفوف البلاوغرانا في الأيام المقبلة".

وانتقل الأندلسي ابن الـ20 عاماً الذي ولد في اوليفاريس بالقرب من إشبيلية في جنوب إسبانيا، إلى شالكه في 30 آب/أغسطس الماضي بعقد إعارة لمدة موسمين، وخاض 11 مباراة في الدوري الألماني، بينها تسع أساسياً.

وقبل إعارته لشالكه، خاض ميراندا مباراة واحدة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام الإنكليزي (1-1) في كانون الأول/ديسمبر 2018، وثلاث مباريات في مسابقة الكأس المحلية خلال موسم 2018-2019.
 

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