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الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

موعد وكيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم على beIN SPORTS؟

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مباراة ريال مدريد وفالنسيا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

REUTERS

موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد

 

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأحد 19 سبتمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة فالنسيا وريال مدريد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1. 

مشاهدة مباراة فالنسيا وريال مدريد في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر  beIN CONNECT 

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