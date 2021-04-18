موعد وكيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وخيتافي

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفاً على خيتافي في إطار المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم في مباراة مرتقبة ستبث عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT، وسيسعى خلالها ريال مدريد إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الليغا.

ويمر ريال مدريد بأفضل فتراته على الصعيد الفني حالياً وذلك رغم الغيابات الكثيرة التي يعاني منها مدرب الفريق زين الدين زيدان، وآخرها كان الإعلان عن عدم مشاركة لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي في المواجهة الهامة أمام خيتافي بسبب مخالطته شخص مصاب بفيروس كورونا.

وعاش الريال اسبوعاً رائعاً استهله بالفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف ثم تجاوز عقبة ليفربول في طريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني هو اليوم الأحد في الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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