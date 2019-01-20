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كأس آسيا - الإمارات 2019
الدوري الإسباني

مودريتش يتطلع للتمديد مع ريال مدريد

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ينتهي عقد جوهرة ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش في 2020 لكن أفضل لاعب في العالم يتطلع لتمديد إقامته في سانتياغو برنابيو داحضاً كل الإشاعات التي ربطته بالإنتقال إلى إنتر الإيطالي.

Reuters

وساهم مودريتش بفوز الفريق الملكي على إشبيلية أمس في الدوري الإسباني 2-0 بتسجيله الهدف الثاني.

وقال مودريتش للصحفيين بعد المباراة "لديّ عام ونصف العام على عقدي وأنا هادئ، لأن هذا يعد وقتاً طويلاً".

مشيراً إلى أن "رغبتي هي البقاء هنا لمزيد من الوقت. أنا سعيد كما لو أني في اليوم الأول".

وفيما يتعلق بالمباراة قال "أنا سعيد للغاية وأعتقد أننا لعبنا مباراة رائعة، نحن سعداء بلعبتنا وسعداء بالنقاط الثلاث".

وأضاف الكرواتي "نحن بحاجة إلى متابعة هذا المسار، كنا بحاجة إلى مباراة كهذه لإعطاء بعض المتعة لنا وللأنصار. أنا شخصياً أشعر أنني بحالة جيدة وأشعر بالرضا".

فيما يتعلق بسباق المنافسة على اللقب، أضاف مودريتش: "نحن لا نحتاج إلى التفكير في برشلونة أو حول عدد النقاط التي نملكها. نحن بحاجة للتفكير كل مباراة لوحدها".

وختم "نحن بحاجة للقتال ولنرى أين سنصل نهاية الموسم، هذا ما نحتاج إلى القيام به، لا يجب أن ننظر إلى الآخرين".

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