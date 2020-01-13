من سيتولى تدريب برشلونة في حال رحيل فالفيردي؟

وفرضت نتائج برشلونة في الأيام الأخيرة نفسها على مستقبل إرنستو فالفيردي مع بطل الليغا إذ تدور الأقاويل بشأن اتخاذ قرار إقالته في الساعات القليلة القادمة.

وتداولت العديد من وسائل الإعلام أسماء المرشحين لخلافة فالفيردي في حال اتخاذ قرار إقالته، وسنذكر هنا لمحة مقتضبة عن الأسماء المتداولة التي تضاف إلى الخيار الأول الأول تشافي هيرنانديز.

تشافي مدرب السد



أسطورة برشلونة التي تحتاج للكثير من الصفحات للكتابة عنها، مشواره التدريبي بدأ مع السد القطري الذي حقق معه كأس السوبر 2019 وتوقف مشواره معه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لكنه ينافس بقوة على العديد من الألقاب المحلية حالياً.

رونالد كومان الخيار شبه المستحيل



مع تسليمنا بأنّ كل شيء ممكن في عالم التعاقدات لكن مدرب هولندا الحالي لديه مشروعه الخاص مع الطواحين وسط اقتراب بطولة أوروبا 2020.

بوكيتينيو وتصريحه السابق



لا يوجد خلاف على القدرات الفنية للأرجنتيني بوكيتينيو مدرب توتنهام الإنكليزي السابق إلا أنّ تصريحاته السابقة بشأن صعوبة قبوله بمهمة تدريب برشلونة تبقى عائقاً حقيقياً أمام تقبله من قبل الجمهور الكاتالوني.

روبرتو مارتينيز حالته تشبه كومان



صعوبة اتخاذ القرار في هذا الوقت ترتبط بالتزام مارتينيز أيضاً مع منتخب بلجيكا صاحب النتائج المبهرة في تصفيات أمم أوروبا.

ميليتو وهنري وجالاردو أسماء دون الطموح

غابرييل ميليتو سبق له اللعب مع برشلونة ويدرب إستوديانتيس الأرجنتيني حالياً والفرنسي تيري هنري لم ينجح في تجربته الأولى مع موناكو أما مارسيلو جالاردو فحقق نتائج مقبولة مع ريفر بلايت، إلا أنّ الأسماء الثلاثة تبقى أقل من اسم برشلونة المدجج بالنجوم في الوقت الحالي.