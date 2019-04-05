مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر في أهم مباريات السبت

المباراة الموعد التوقيت الملعب القنوات الناقلة ريال مدريد- ايبار السبت 6 ابريل 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، 16:15 بتوقيت مصر استاد البيرنابيو HD3

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار

يواجهريال مدريد ضيفه ايبار في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الاسباني، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصرياً عبر HD3، انطلاقاً من الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى ريال مدريد إلى الفوز ضد ايبار لتعويض خسارته في المباراة الأخيرة أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف.

وحقق ريال مدريد في 30 مباراة خاضها بالدوري 18فوزا، وثلاث تعادلات، و9 هزائم.

موعد مباراة ريال مدريد - ايبار

مباراة ريال مدريد وايبار تبث على قناة beIN SPORTS HD3 مباشرة، في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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