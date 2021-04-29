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مراسل beIN SPORTS: "هناك مؤشرات إيجابية بشأن بقاء ميسي في برشلونة"

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أكد مراسل beIN SPORTS في إسبانيا وجود مؤشرات إيجابية حول بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي برشلونة.

AFP

وأخطر ميسي الإدارة في 25 آب/أغسطس 2020 عن رغبته في الرحيل عن النادي الكاتالوني، إلا أن النادي أجبره على البقاء لوجود الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو وإمكانية إحالة الأمر إلى المحكمة، ما أجبره على البقاء لعدم رغبته في اللجوء إلى القضاء مع نادي الطفولة.
 

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