مراسل beIN SPORTS: "هناك مؤشرات إيجابية بشأن بقاء ميسي في برشلونة"

وأخطر ميسي الإدارة في 25 آب/أغسطس 2020 عن رغبته في الرحيل عن النادي الكاتالوني، إلا أن النادي أجبره على البقاء لوجود الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو وإمكانية إحالة الأمر إلى المحكمة، ما أجبره على البقاء لعدم رغبته في اللجوء إلى القضاء مع نادي الطفولة.

