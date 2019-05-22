مدرب إشبيلية سيترك منصبه

وتولى كاباروس قيادة إشبيلية للمرة الثالثة في مارس/آذار الماضي بعد تحويل منصبه من مدير رياضي إلى مدرب عقب إقالة بابلو ماتشين.

واجتمع المدرب البالغ من العمر 64 عاما مع رئيس النادي والمدير الرياضي خلال جولة خارجية للفريق في تنزانيا عقب انتهاء الموسم وتوصل جميع الأطراف إلى هذا القرار.

وقال النادي في بيان "اعتبارا من موسم 2019-2020 سيلعب المدرب الحالي دوراً بارزاً في التوجه الرياضي لإشبيلية".

ولم يكشف النادي أي تفاصيل عن خليفته.

وتولى كاباروس تدريب اشبيلية في 167 مباراة وقاد النادي لاحتلال المركز السادس في دوري الدرجة الأولى الاسباني هذا الموسم والتأهل للدوري الأوروبي.

وكشف كاباروس الشهر الماضي أنه مصاب بسرطان الدم لكنه تعهد بمواصلة مهمته.