مايوركا يفرّط في فوز في المتناول على فالنسيا

وتقدّم ريال مايوركا بهدفين نظيفين في الشوط الأول عبر أنخل لويس رودريغيس (32) والفرنسي مختار دياكابي (38 خطأ في مرمى فريقه)، وكان في طريقه إنهاء المباراة في صالحه حتى الوقت بدل الضائع عندما نجح فالنسيا في تقليص الفارق عبر البرتغالي غونسالو غيديش (90+3) ثم سجل هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عبر مدافعه الدولي خوسيه لويس غايا.

وأكمل ريال مايوركا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 إثر طرد لاعب وسطه الكوري الجنوبي كانغ-إن لي لتلقيه الإنذار الثاني.

وهو التعادل الثالث لريال مايوركا هذا الموسم فرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر، والرابع لفالنسيا الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة السادسة تواليا ورفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر.



