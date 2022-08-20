ماهي أولوية تشافي في برشلونة حالياً؟

قال تشافي في مؤتمر صحافي عشية المباراة "نحن ننتظر. هناك وقت حتى مساء غد. حتى اللحظة، لا يزال تسجيل كوندي معلقاً".

وتمكن برشلونة من تسجيل جميع لاعبيه الجدد، باستثناء كوندي (23 عاماً)، بسبب سقف الرواتب المحدّد من قبل رابطة الدوري الإسباني.

أضاف مدرب الفريق الكاتالوني عن لاعب إشبيلية السابق الذي يرى فيه قلب دفاع بدلاً من اللعب في مركز الظهير "أجده جيداً. هو قائد طبيعي، يتواصل كثيراً ويتميّز في الانطلاقات بالكرة. لكننا بحاجة لرحيل بعض اللاعبين كي نتمكن من تسجيل كوندي".

وبحسب الصحف المحلية، يعمل برشلونة راهناً على رحيل المهاجمين الهولندي ممفيس ديباي إلى يوفنتوس الإيطالي والغابوني بيار إيمريك أوباميانغ إلى تشيلسي الإنكليزي، أو حتى لاعب وسطه الهولندي فرنكي دي يونغ.

لكن تشافي شدّد "سنرى ماذا سيحصل. أعوّل عليهم غداً، قد يلعبون دوراً حاسماً، لم يرحل أحد بعد. لكن الأولوية هي لتسجيل كوندي".

وانتقد تشافي انطلاق الدوري قبل حسم فترة الانتقالات الصيفية "يجب أن يركز اللاعبون على اللعب. ينبغي أن ينتهي المركاتو قبل انطلاق البطولات، وإلا لن تكون مرتاحاً أبداً للعب. تستعد لتلعب في نهاية الأسبوع مع لاعب معيّن، ثم بين يوم وآخر يرحل. ليس السيناريو المثالي".