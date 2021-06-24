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الدوري الإسباني

ماركا تزف خبراً ساراً لعشاق برشلونة والأرجنتيني ليونيل ميسي

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أنّ برشلونة نجح في التوصل لاتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن تمديد عقده.

AFP


وأردت ماركا اليوم الخميس أنّ الاتفاق قد تمّ فعلياً بين برشلونة وميسي على أن يمتد عقده الجديد حتى صيف 2023 ولم يبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة أحدها مكافأة تجديد العقد.

وأدى فشل إدارة برشلونة السابقة في إقناع ميسي بالتجديد عن قلق شديد لدى عشاق البلوغرانا خاصة وأنّ ليو كان سيصبح حراً في الانتقال إلى أي فريق هذا الصيف. 

ويبدو أن ميسي قد اقتنع بمشروع برشلونة الجديد مع المدرب الهولندي كومان وتحت إدارة لابورتا لا سيما وأن الأخير نجح في ضم المهاجم الهولندي المميز ديباي منذ أيام.

وكان ميسي قد أعلن بشكل رسمي رغبته في مغادرة النادي الكاتالوني الصيف الفائت لكنه عدل عن قرار عقب إصرار بارتوميو الرئيس السابق على التمسك به وفقاً لبنود العقد.
 

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