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كأس العالم للأندية
الدوري الإسباني

ليفانتي يقتنص فوزاً مثيراً من غرناطة

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انتهت مواجهة غرناطة وضيفه ليفانتي بفوز الأخير 2-1 في المرحلة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

beIN SPORTS

وسجل الفريق الزائر أولاً عبر روبن روتشينا 55، ثم عادل الفنزويلي داروين ماتشيز 60 لغرناطة، قبل أن يسجل إينيس بردهي هدف الفوز لليفانتي في الدقيقة 89.

وتجمد رصيد غرناطة عند 24 نقطة، مقابل 23 لليفانتي.

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