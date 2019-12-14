وسجل الفريق الزائر أولاً عبر روبن روتشينا 55، ثم عادل الفنزويلي داروين ماتشيز 60 لغرناطة، قبل أن يسجل إينيس بردهي هدف الفوز لليفانتي في الدقيقة 89.

وتجمد رصيد غرناطة عند 24 نقطة، مقابل 23 لليفانتي.

لمتابعة ترتيب الدوري الإسباني بشكل كامل اضغط هنا