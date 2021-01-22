وتعثّر ليفانتي بالتعادل أمام ضيفه ريال بلد الوليد 2-2 يوم الجمعة في الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد شوط أول سلبي تقدم صاحب الأرض بفضل هدف داني غوميز (62)، لكنه تلقى هدفين خلال خمس دقائق لكل من روبن ألكاراز (73) وأوسكار بلانو (78).

ونجح مارتي في إدراك التعادل لصالح ليفانتي قبل سبع دقائق من النهاية ليرفع رصيد فريقه إلى 23 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً مبتعداً بفارق سبع نقاط عن المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وصار رصيد ريال بلد الوليد 20 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتاً بفارق ثلاث نقاط عن إلتشي صاحب آخر المراكز التي تؤدي للهبوط.

