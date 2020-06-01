لانغليه: برشلونة سيخوض مباريات نهائية ونحن بخير جسدياً

ونشر الموقع الرسمي للنادي مقتطفات من حديث تلفزيوني أجراه لانغليه الأحد، أكد فيه اللاعب أن المباريات الـ11 المتبقية، كل واحدة منها بمثابة بطولة "سنحتاج إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط للفوز باللقب".

وأضاف: "بعد التوقف سيعود كل شيء إلى نقطة الصفر، وعلينا أن نفوز بالمباريات مرة أخرى، ومن المؤكد أن ريال مدريد وبقية الفرق قد عملوا بشكل جيد جداً".

وفيما يتلعق بالتدريبات قال: "نحن بصحة جيدة، لقد قمنا بعمل جيد في المنزل، كان من الجيد بالنسبة لنا أن نكون قادرين على العمل البدني في هذا الوقت من السنة".

وتابع قوله: "في المقابل كان لدينا أيضاً المزيد من الوقت للتعافي، هي فترة راحة بالنسبة للعديد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على عطلات في السنوات الأخيرة، لاعبون مثل ميسي أو غريزمان تقريبا لم يحصلوا على استراحة أبداً، عليهم دائماً لعب كأس العالم أووكوبا أميركا وبطولة أمم أوروبا ...الآن لديهم وقت للراحة".

وأبدى اللاعب رأيه فيما يتعلق بالتغييرات الخمسة معتبراً أياها أمراً جيداً لكن أشار إلى أن المخاطرة ستكون شديد في ظل كثرة المباريات والحرارة المرتفعة "علينا أن نعد أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة لتجنب الإصابات، أنا موقوف في المباراة القادمة ضد مايوركا، لكنني مستعد للعب بدنياً".

