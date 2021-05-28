لابورتا: "عقد ميسي الجديد يسير على ما يرام ولكن..."

وأضاف لابورتا: "إن الإعلان عن صفقات جديدة للفريق الأول سيكون بدءاً من الأسبوع المقبل".

وتابع لابروتا حديثه فقال: "بعد انتهاء الموسم، يجب تحليل العمل الذي تم القيام به حتى الآن وتقييم الخيارات المتاحة للمستقبل. سنعقد اجتماعاً مع الأسبوع القادم لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن".

وينتهي عقد ميسي هذا الصيف، مما يسمح للأرجنتيني بالمغادرة مجانًا. واعترف لابورتا أن عرض برشلونة سيتأثر بسبب المشاكل المالية للنادي، لكنه أصر على أن المحادثات "تسير بشكل جيد".

قال لابورتا في أول مؤتمر صحفي له منذ انتخابه كرئيس في مارس/ آذار: "يمكننا تقديم عرض في حدود إمكانياتنا".

"إنه يستحق المزيد ويمكن أن يحصل على عقد أفضل في مكان آخر لكنني مقتنع بأنه يُقدّر الجهود التي نبذلها. أعتقد أنه حريص على البقاء".

ولدى سؤاله عن مدى تفاؤله بشأن بقاء ميسي، أجاب لابورتا: "متفائل باعتدال". وأضاف: "العقد الجديد يسير على ما يرام لكنه لم ينته بعد".

كما تحدث لابورتا مع كومان هذا الأسبوع، حيث أصبح مستقبل الهولندي موضع شك بعد نهاية مخيبة للآمال للموسم إلى حد بعيد.

وتبقى لكومان سنة واحدة في عقده بعد أن وقع مع النادي لسنتين الصيف الماضي.

وقال لابورتا: "لقد عملنا دائمًا باحترام كبير مع كومان، لا يزال لديه عقد ساري المفعول، تحدثنا إليه وسنواصل الحديث معه الأسبوع المقبل قبل اتخاذ قرار".

وأضاف رئيس النادي الكتالوني: "إن كومان ذهب مؤخرًا إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب وأنه من المهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات".

وأضاف لابورتا "نحاول التوصل إلى اتفاق بشأن ما نريده للموسم المقبل".

ومؤخراً تم ذكر كل من بيب غوارديولا وتشافي هيرنانديز كخلفاء محتملين إذا غادر كومان.

ولدى سؤاله عما إذا كان يحلم بإعادة غوارديولا، قال لابورتا: "لست هنا للحديث عن الأحلام، أنا هنا للحديث عن الواقع".