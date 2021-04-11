كومان لا يزال متفائلا رغم خسارة الكلاسيكو

وغادر برشلونة العاصمة الإسبانية خالي الوفاض، بعد أن قاد كريم بنزيمة وتوني كروس حامل اللقب مدريد للفوز 2-1 يوم السبت.

وقلص أوسكار مينغيزا الفارق للبرسا في الشوط الثاني، ليلعب الفريقان نصف ساعة دراماتيكية، طُرد في نهايتها لاعب وسط مدريد كاسيميرو في الدقيقة 90.

لكن ريال مدريد صمد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ليحقق فوزه الثالث على التوالي على برشلونة في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ عام 1978 حيث تقدم مؤقتًا إلى صدارة الجدول.

وقال كومان مدرب برشلونة للصحفيين "بالطبع ما زلنا متفائلين ومتفائلين لأننا قدمنا ​​أداء جاداً، نحن نقاتل. خسرنا مباراة ضد فريق يقاتل للفوز بالدوري، لكن هناك تسع مباريات وكل المباريات مهمة لأفضل ثلاثة فرق".

وتابع: "الأمر صعب علينا نحن الثلاثة. سنعود وسنقاتل حتى المباراة الأخيرة".

وحاول برشلونة من خلال 12 تسديدة إجمالاً في الشوط الثاني، ثلاث منها على المرمى، وكاد يخطف نقطة عندما سدد إليكس موريبا في العارضة في الدقيقة 94".

لكن كومان أصبح أول مدرب لبرشلونة يخسر أول مباراتين في الليغا ضد مدريد منذ يواكيم ريف في 1980 (أول مباراتين أيضًا).

لم يستطع كومان إخفاء إحباطه بعد المباراة، حيث شعر أن فريقه كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء عندما سقط البديل مارتن برايثوايت في منطقة الجزاء تحت ضغط من فيرلاند ميندي، حين قال "لست الشخص الوحيد المستاء من القرار ، أو عدم اتخاذ القرار. يشعر اللاعبون بخيبة أمل بسبب هذا القرار الذي اتخذه الحكم بعدم احتساب ركلة الجزاء، لكن مرة أخرى لم تكن كل القرارات صائبة".

وتابع: "يجب أن تسأل اللاعبين لكنني أود أن أشرك نفسي. نحن نعلم أننا لعبنا مباراة جيدة في كرة القدم، في الشوط الأول لم نكن على مستوى معاييرنا. كما أن ريال مدريد دافع بشكل جيد للغاية".

وختم كومان حديثه بالقول: "لا توجد مباراة في الدوري الأسبوع المقبل، بل سنلعب للقتال على لقب نهائي كأس الملك ضد أتلتيك بلباو وهو على المحك. لدينا أسبوع للتحضير لمباراة صعبة لذا سنواصل اللعب ونحن أقوياء".

ميسي والكلاسيكو الأخير

ورغم صناعته لسبع محاولات على المرمى، بما في ذلك عندما سدد في القائم من ركلة ركنية قرب نهاية الشوط الأول، إلا أن ميسي راكم الكلاسيكو السابع بدون تسجيل وهي أطول فترة صيام له أمام الملكي.

وعادت قضية رحيل ميسي التي أثيرت الصيف الماضي لتقلق أذهان عشاق البرسا، لكن الجميع يعلم بأن بقاء البرغوث في ناديه مرتبط بحصاد نهاية الموسم، وأمس تلقت آمال برشلونة بلقب الليغا ضربة مؤلمة.

غييرمو أمور، مدير العلاقات المؤوسساتية لبرشلونة، أكد أن النجم ليونيل ميسي لم يخض آخر مباراة له في الكلاسيكو.

وسئل أمور عن مستقبل ميسي بعد خسارة برشلونة لكلاسيكو السبت فأجاب: "نأمل أن يقرر البقاء في برشلونة ويلعب العديد من مباريات الكلاسيكو مع برشلونة".