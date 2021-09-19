كومان غير خائف على مستقبله مع برشلونة

وفشل برشلونة في "كامب نو" في تهديد مرمى "العملاق" البافاري من دون أن يسدد أي كرة على مرماه، في ظل علاقة متوترة بين كومان ورئيس النادي جوان لابورتا في الأسابيع الأخيرة.

وأقرّ المدرب الهولندي مؤخراً أن لابورتا حاول وفشل في إيجاد البديل المناسب له هذا الصيف، في وقت تتناول الشائعات إمكانية رحيل كومان في حال لم تتحسن النتائج.

وقال كومان في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه أمام غرناطة في ختام منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإثنين: "أنا هادئ، نملك 7 نقاط في 3 مباريات (في لا ليغا)".

وتابع "لدينا العديد من اللاعبين الذين يتعافون من الإصابة. أعلم انه يتوجب علينا الفوز. لست خائفاً على مستقبلي، فالنادي والرئيس يقرران".

وأظهرت الخسارة أمام بايرن ميونيخ الهوة الواسعة بين برشلونة وبقية الأندية الأوروبية الكبيرة، حيث جاء هذا السقوط بعد الخسارة المؤلمة بنتيجة 2-8 في الموسم الماضي على أيدي البافاريين أنفسهم في لشبونة البرتغالية.

وضمن هذا السياق، أردف: "قبل عام، خسر برشلونة أمام بايرن 2-8 مع ميسي علماً أننا أنهينا المباراة الأخيرة مع إريك غارسيا وغافي وبيدري ويوسف دمير وما زلنا ننتظر أنسو فاتي المصاب. جميعهم صغار في السن".

ويعتبر فاتي اكتشاف الموسم الماضي وأحد أبرز المواهب الصاعدة قبل أن يتعرض لإصابة خطرة في ركبته ابقته بعيداً عن الملاعب لأكثر من عام.

وختم كومان متحدثاً عن جوهرته الجديدة "آمل في أن يعود في غضون أسبوع أو 10 أيام. سيكون الأمر مهماً بالنسبة له ولكن عليه أن يتحسن بدنياً".

