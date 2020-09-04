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دوري الأمم الأوروبية
الدوري الإسباني

كوستا وأرياس ينضمان إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم إصابة مهاجمه الدولي دييغو كوستا والجناح الدولي الكولومبي سانتياغو أرياس بفيروس كورونا المستجد.

AFP

وأفاد نادي العاصمة الإسبانية في بيان نشره الخميس أنه قبل بدء التمارين الجمعة، خضع اللاعبون للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا الخميس بـ "إستثناء دييغو كوستا وسانتياغو أرياس، اللذين خضعا بمبادرة شخصية للفحص الذي جاءت نتيجته إيجابية، وذلك خلال تمضية إجازتهما الصيفية في مدريد".

وتابع "لا يعاني اللاعبان من اي أعراض، وهما في الحجر الصحي ويتبعان إجراءات السلطات الصحية و+لا ليغا+. لهذا السبب، لن يكون اللاعبان حاضرين خلال التمارين الخاصة ببداية الموسم المقررة غدا (الجمعة) في 4 ايلول/ سبتمبر في مركز التدريب واندا في ماجاداهوندا، لحين إكمال مدة الحجر الصحي".

وأشار الـ"روخيبلانكوس" في بيانه إلى غياب اللاعبين الدوليين الذي يخوضون غمار منافسات دوري الأمم الاوروبية التي انطلقت هذا الاسبوع، عن الفحوصات المخصصة لفيروس "كوفيد19" المستجد.
                                                     

دييغو كوستا أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني فيروس كورونا
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