كوتينيو يفضل الرحيل عن برشلونة ويعبر عن ندمه لترك هذا الفريق

وكشفت مصادر اعلامية ألمانية اليوم الأحد بأن ادارة بايرن ميونيخ لا تفكر في الحصول على خدمات كوتينيو خاصة وأن الفريق البافاري يملك أحقية التعاقد مع البرازيلي بعد انقضاء فترة اعارته من برشلونة.

كما أكدت مصادر مقربة من برشلونة بأن الادارة الحالية بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو لا تسعى وراء عودة اللاعب البرازيلي لأن اهتمامها منصب على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، لاعب انتر ميلان الإيطالي.

كما أن كوتينيو ليس متحمساً للعودة لفريق برشلونة نظراً للصعوبات الكبيرة التي وجدها هناك على غرار صعوبة التخلص من الضغوطات الكبيرة التي كانت مسلطة عليه وفشله في اسكات الجماهير التي تنتظر منه أن يكون خير سلف لمواطنه نيمار المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

في الآونة الأخيرة، أكدت وسائل اعلام انكليزية أن كوتينيو عبر عن ندمه لرحيله عن ليفربول وأنه يفكر في العودة للدوري الإنكليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي القادم وتعزيز صفوف فريق تشيلسي الذي يرغب في التعاقد معه بطلب من المدرب فرانك لامبارد.