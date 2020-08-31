قرار ميسي بمغادرة برشلونة لا رجعة فيه

وهز ميسي كرة القدم العالمية من خلال تسليمه ناديه برشلونة رغبته بمغادرة كامب نو بعد أعوام قضاها بين أسواره.

ويمكن أن يتحول مستقبل النجم الأرجنتيني - الحائز على ست كرات ذهبية - لموضوع نزاع قانوني مع ناديه، بسبب الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو الموجود في عقد البرغوث.

ولم يحضر ميسي اختبار فيروس كورونا تحضيراً لانطلاق تدريبات النادي، الأحد، ولا الجلسة التدريبية الأولى تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان اليوم الاثنين.

وقال فريكسا في تصريحات صحفية "كما سمعت من عدة جهات، فإن قرار اللاعب قد نضج على مدى عدة سنوات ولا رجعة فيه. لا أعتقد أن هناك أي عودة".

وأضاف "أعتقد أن الانتقال إلى مانشستر سيتي أمر محتمل. مع بيب، عاش ميسي أفضل سنواته في برشلونة، سيكون من المنطقي إذا عمل كلاهما معاً مرة أخرى. لدى سيتي، مثل جميع الأندية الإنكليزية تقريباً، الوسائل المالية لبناء فريق يمكنه الفوز بأي شيء".