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فيفا يرفع عقوبة الإيقاف بحق تريبييه مؤقتاً

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رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة الإيقاف بحق الإنكليزي كيران تريبييه مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني مؤقتاً بعد أن أوقفه الاتحاد الإنكليزي لمدة 10  أسابيع في 23  كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب قضية مراهنات كما أعلن مصدر مقرب من نادي العاصمة الإسبانية الأحد.

AFP

 وأوقف الاتحاد الإنكليزي تريبييه الشهر الماضي لأنه كشف لأحد المقربين منه معلومات حول صفقة انتقاله من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد في تموز/يوليو عام 2019، وبفضل هذه المعلومات التي تلقاها قريبه قام بوضع رهان في مكاتب المراهنات.

ونفى تريبييه أن يكون: "قام بأيّ عملية مراهنة في ما يتعلق بكرة القدم".

وكان مفعول العقوبة يسري حتى تاريخ 23  شباط/فبراير يغيب خلالها تريبييه عن 13 مباراة لفريقه بينها مباراة ثمن النهائي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الصحف الإسبانية، يستطيع تريبييه الآن رفع القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي للحصول على تقليص لفترة العقوبة أو إلغائها بالكامل.

وقال مصدر في نادي العاصمة الإسبانية في اتصال مع وكالة "فرانس برس" بأنّ النادي "يدرس الخطوات التالية".

وسيكون تريبييه متاحاً لخوض مباراة أتلتيكو مدريد ضد ألافيس الأحد لكن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لن يستدعيه إلى التشكيلة لأنه يفتقد إلى اللياقة البدنية.
 

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني كيران تريبييه
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