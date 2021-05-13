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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

فياريال يعود بفوز ثمين من أرض بلد الوليد

عزز فياريال حظوظه بالمشاركة القارية الموسم المقبل بفوزه على مضيفه بلد الوليد الذي يصارع من أجل البقاء، بنتيجة 2-صفر الخميس في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ويدين فريق المدرب أوناي إيمري بفوزه إلى هدافه جيرارد مورينو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 68، قبل أن يؤكد الفرنسي إتيان كابويه النقاط الثلاث بهدف في الوقت بدل الضائع.

وبات مورينو الهداف التاريخي لفريق فياريال في الليغا برصيد 55 هدفاً متخطيًا الإيطالي جوزيبي روسي والأوروغوياني دييغو فورلان. 

وبانتظار خوض نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي والذي سيمنحه بطاقة دوري الأبطال للموسم المقبل في حال توج باللقب، رفع فياريال رصيده إلى 55 نقطة في المركز السادس المؤهل إلى "يوروبا ليغ".

وفي مباراة أخرى، تعادل إيبار مع ضيفه ريال بيتيس 1-1. 


 

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