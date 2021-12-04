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الدوري الإسباني

فوز ثمين لإشبيلية على فياريال

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حقق إشبيلية فوزاً ثميناً على ضيفه فياريال بهدف دون رد اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

REUTERS

ووقّع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (16).

وارتقى النادي الأندلسي إلى المركز الثاني على جدول ترتيب الليغا مؤقتاً برصيد 31 نقطة.

في المقابل تجمّد رصيد فريق "الغواصات الصفراء" عند 16 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.
 

الدوري الإسباني فياريال إشبيلية
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