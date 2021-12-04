فوز ثمين لإشبيلية على فياريال

ووقّع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (16).
وارتقى النادي الأندلسي إلى المركز الثاني على جدول ترتيب الليغا مؤقتاً برصيد 31 نقطة.
في المقابل تجمّد رصيد فريق "الغواصات الصفراء" عند 16 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.
ووقّع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (16).
وارتقى النادي الأندلسي إلى المركز الثاني على جدول ترتيب الليغا مؤقتاً برصيد 31 نقطة.
في المقابل تجمّد رصيد فريق "الغواصات الصفراء" عند 16 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.
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