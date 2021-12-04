فوز ثمين لإشبيلية على فياريال

من قبل beIN SPORTS December 4, 2021 16:02 حقق إشبيلية فوزاً ثميناً على ضيفه فياريال بهدف دون رد اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.