فالنسيا يقلب تأخره ويقتل أمل إسبانيول

وسجل مارك روكا لإسبانيول أولاً من ركلة جزاء 31، لكن دانيال باريخو عادل للخفافيش بنفس الطريقة 69، ثم وقع الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز على هدف الفوز لفالنسيا في الدقيقة 80.

وصار رصيد فالنسيا 17 نقطة في المركز الثامن، أما إسبانيول ففي المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط.

وتشكل هذه النتيجة دفعا معنويا لفالنسيا الذي يستعد لاستضافة ليل الفرنسي الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثامنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويحتل الفريق الإسباني المركز الثالث في المجموعة خلف أياكس أمستردام الهولندي وتشلسي الإنكليزي.

في المقابل، تلقى إسبانيول الذي يخوض غمار مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ويتصدر مجموعته الثامنة، نكسة إضافية في الدوري المحلي هذا الموسم.