فالنسيا يقلب الطاولة على ليفانتي



وتقدم ليفانتي بهدفيه بواسطة خوسيه كامبانا من ركلة جزاء تصدى لها الحارس لكن كامبانا تابع الكرة المرتدة داخل الشباك (21)، وسرعان ما أضاف روجيه الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.



ولاح الأمل لفالنسيا بإمكانية قلب الأمور في صالحه عندما قلّص الفارق عبر مهاجمه البرتغالي غونسالو غيديش قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لفالنسيا مطلع الشوط الثاني انبرى لها كارلوس سولر بنجاح مدركاً التعادل (50).



وكان سولر صاحب الهدف الثالث مستغلاً تمريرة من غيديش (72) قبل أن يضيف الأخير الهدف الرابع لفريقه والثاني الشخصي له قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.



رد ليفانتي بهدف تقليص الفارق سجله المقدوني إينيس باردي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



وبهذا الفوز استعاد فالنسيا المركز السابع برصيد 28 نقطة، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 8 نقاط في المركز الأخير.