فالنسيا يعلن إقالة مدربه بوردالاس

وجاء في بيان فالنسيا الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن بوردالاس لم يعد مدرباً للفريق الأول في النادي.

وشكر النادي الملقب بالخفافيش مدربه السابق على عمله وتفانيه خلال الفترة التي قضاها في تدريب الفريق والتي قاد فيها فالنسيا إلى المباراة النهائية في مسابقة كأس ملك إسبانيا، متمنياً له التوفيق في مسيرته.

واستلم بوردالاس (58 عاماً) مهمة الاشراف على "الخفافيش" في صيف 2021 خلفاً لخافي غارسيا.

ويبدو الإيطالي غاتوزو الأوفر حظاً لخلافته بحسب وسائل الإعلام الإسبانية، على أمل تكرار النجاح الذي حققه لاعب الوسط الدولي السابق مع نابولي حين قاده للفوز بلقب الكأس الإيطالية عام 2020 قبل أن يدفع في الموسم التالي ثمن فشل الفريق الجنوبي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كما تولى غاتوزو مهمة الإشراف على فريقه السابق ميلان بين تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وأيار/مايو 2019، في حين لم يصمد في فيورنتينا لأكثر من ثلاثة أسابيع بعد التعاقد معه في أيار/مايو 2021، وذلك بسبب اعتراضه على سياسة إدارة النادي في سوق الانتقالات.

