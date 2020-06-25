فالنسيا يسقط بالنيران الصديقة

مني فالنسيا بهزيمة ثانية من أصل أربع مباريات خاضها بعد العودة من التوقف، وهذه المرة بالنيران الصديقة أمام مضيفه الجريح إيبار صفر-1 الخميس في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذه الهزيمة التي تسبب بها المدافع الفرنسي جوفري كوندوغبيا بتحويله الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (16)، خسر "الخفافيش" المزيد من النقاط في صراعهم من أجل محاولة الحصول على مركز مؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

ويحتل فالنسيا الذي خاض الثواني الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الفرنسي الآخر إلياكيم مانغالا، المركز الثامن برصيد 46 نقطة بعد تلقيه الهزيمة التاسعة هذا الموسم، لكنه ما زال قادرا على العودة الى دائرة المنافسة القارية بما أنه يتخلف بفارق ثلاث نقاط فقط عن خيتافي الخامس قبل سبع مراحل على الختام.

ومن جهته وبعد تحقيقه فوزه الأول منذ 29 شباط/فبراير (3-صفر) وتجنبه الهزيمة لثلاث مراحل متتالية (تعادل مع بلباو 2-2 وخيتافي 1-1)، رفع إيبار رصيده الى 32 نقطة في المركز السابع عشر بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.

وفي مباراة ثانية، تغلّب ريال بيتيس على ضيفه إسبانيول متذيل الترتيب بهدف وحيد أحرزه مارك بارترا في الدقيقة 48.