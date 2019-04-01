فالفيردي يستبعد إراحة ميسي قبل مواجهتي أتلتيكو ويونايتد

ويتصدّر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو الثاني، ويحل ضيفاً الثلاثاء على فياريال المتواضع (المركز 17 من أصل 20)، وذلك قبل استضافته نادي العاصمة الإسبانية في قمة الدوري السبت، وحلوله ضيفاً على ملعب النادي الإنكليزي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في العاشر من نيسان/أبريل الحالي.

وعلى رغم الفارق الذي يتمتّع به برشلونة في صدارة الدوري المحلي، أكد فالفيردي الاثنين عدم وجود "أي سيناريو مناسب لإراحة لاعب مثل ليو (...) سنرى غداً".

ورداً على سؤال عن احتمال إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة الغد، أجاب المدرب الإسباني "نعلق أهمية كبيرة عليها"، مضيفاً "كثيرون يضعون نصب أعينهم مباراة دوري الأبطال وأيضا مباراة أتلتيكو (...) لكن النقاط الثلاث غداً توازي بأهميتها نقاط مباراة أتلتيكو".

وشدّد المدرّب الباحث عن قيادة الفريق إلى لقبه الثاني توالياً في الليغا، على أن مباراة فياريال "مثالية للفوز بها (...) لا يفوتني أن خصومنا ينتظرون تعثراً منا لتعزيز آمالهم باللحاق بنا. لا نريد منحهم أي فرصة".

وتابع "تتبقى لنا تسع مباريات، وفي حال فزنا بست منها نتوّج أبطالاً (...) لكن الحاجة للفوز بست مباريات (فقط) لا تعني أننا فزنا (من الآن) بلقب الدوري، إذ يتبقى أمامنا الكثير من العمل".

واعتبر مدرب الفريق الكتالوني أن التقارير الصحافية عن احتمال انتقال مهاجم أتلتيكو الفرنسي أنطوان غريزمان من فريقه الحالي إلى برشلونة لن تؤثر على مجرى مباراة الفريقين في عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح "لقد اعتدنا على هذا الأمر"، في إشارة إلى التقارير المتكررة منذ أشهر عن احتمال انتقال المهاجم المتوّج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2018.