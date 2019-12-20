فالفيردي واثقاً: الـ"VAR" لن يقضي على الخلافات"

ولم يتم احتساب ركلتي جزاء طالب بهما ريال مدريد بسبب احتكاك مع رفاييل فاران واتخذ النادي قراراً غير معتاد بتسليط الضوء على هاتين الواقعتين على موقعه الرسمي على الإنترنت بعد المباراة، وتساءل عن سبب عدم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

كما أبدى القائد سيرجيو راموس ولاعب الوسط كاسيميرو اعتراضهما على القرار، بينما قال إميليو بوتراغينيو المسؤول البارز في النادي إنّ عدم توجه الحكم لمشاهدة اللعبة مرة أخرى على الشاشة أمر "يثير القلق".

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي قبل أن يستضيف برشلونة منافسه ألافيس في الدوري الإسباني غداً السبت "قلنا ذلك عدة مرات. تقنية حكم الفيديو المساعد لن تقضي على الجدل لأنه جزء حيوي من كرة القدم".

وتابع "الحكم هو الشخص الذي يتخذ القرارات والتقنية متوافرة لمساعدته في أداء مهمته. أحياناً يشكو فريق ما وأحيانا تشكو فرق أخرى. هذا الوضع سيستمر في 2020".

ولم يعترض برشلونة على قرارات الحكم في "مباراة القمة" أمام ريال مدريد لكنه احتج بشدة على قرارين في التعادل 2-2 على أرض ريال سوسيداد في المباراة السابقة لدرجة تقديم شكوى رسمية إلى لويس روبياليس رئيس الاتحاد المحلي.

وأضاف فالفيردي "الجدل لا ينتهي في كرة القدم. هناك مناقشات قبل المباريات وبرامج بعد المباريات وصحف رياضية تحتاج أخباراً تنشرها. هناك دائماً قضايا تثير اهتمام الناس.

وختم مدرب الـ"بلاوغرانا": "من الطبيعي أن يتحدث الناس عن قرارات الحكام كثيرا. لكن هذا الأمر لا يمكن إيقافه. الجدل سيظل موجودا. يمكن للجميع تحليل قرارات الحكام بالكيفية التي يرونها".

وقال المدرب إن سيرجيو بوسكيتس لاعب الوسط تماثل للشفاء من ارتفاع في درجة الحرارة أجبره على عدم المشاركة أمام ريال مدريد لكنه سيكون جاهزا لمواجهة ألافيس في آخر مباراة سيخوضها برشلونة في 2019.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 36 نقطة من 17 مباراة متساويا مع ريال مدريد في النقاط لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف.