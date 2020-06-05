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الدوري الألماني
الدوري الإسباني

غريزمان يكسف عن أهدافه ومسيرته النهائية

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أعرب مهاجم برشلونة الإسباني ومنتخب فرنسا لكرة القدم أنطوان غريزمان عن أمله في إنهاء مسيرته الاحترافية في الولايات المتحدة.

AFP

وقال غريزمان الذي يستعد مع النادي الكاتالوني لاستئناف الليغا المعلقة منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، في تصريح لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأميركية "الفوز بالليغا ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة هو حلم، وهدفي أيضا".

وأضاف "بعدما فزنا بها، ومهما حدث، هناك كأس عالم أخرى (يجب الفوز بها) في قطر. وبعد ذلك الدوري الأمريكي للمحترفين".

وتابع "لا أعرف أي فريق، لكنني أريد حقا أن ألعب في الدوري الأميركي. بالنسبة لي، هدفي إنهاء مسيرتي في الولايات المتحدة، مع إمكانية اللعب بشكل جيد وأن أكون صفوف فريق ينافس من أجل اللقب".

وكان غريزمان تطرق قبل عامين لرغبته في إنهاء مسيرته في أمريكا الشمالية، مشيرا الى تفضيله لوس أنجليس وميامي مستبقا المشروع الذي أسسه النجم الانكليزي ديفيد بيكهام هذا العام بجعله إنتر ميامي يشارك للمرة الأولى في آذار/مارس الماضي في الدوري الأميركي للمحترفين الذي توقف بسبب فيروس كورونا المستجد بعد مرحلتين فقط.

وانتقل غريزمان الصيف الماضي إلى صفوف برشلونة قادما من أتلتيكو مدريد لكنه لم يقدم حتى الآن المستوى الذي برز به مع الممثل الثاني للعاصمة الإسبانية.

ويستأنف الدوري الإسباني في 11 حزيران/يونيو الحالي حيث تتبقى 11 مرحلة على نهاية الموسم. ويتصدر بيرشلونة الترتيب بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.                

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