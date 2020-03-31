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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

غريزمان يتحدث عن أفضل مباراة له ويفتقد كرة القدم

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اعترف المهاجم الفرنسي لنادي برشلونة الاسباني أنطوان غريزمان بأنه "يفتقد كثيراً إلى كرة القدم" وذلك في دردشة مع متصفحي الانترنت في الوقت الذي يلازم فيه منزله بسبب الحجر الصحي جراء فيروس كورونا المستجد.

Reuters

وقال غريزمان أحد أفراد منتخب بلاده المتوج بمونديال روسيا 2018 "الحجر يسير بشكل جيد. افتقد كرة القدم كثيراً لكن لا نستطيع القيام بأي شيء".

وأوضح "لقد خاب أملي جراء تأجيل كأس أوروبا 2020، لكن الأمر أفضل بهذه الطريقة لأننا نعاني من اصابات كثيرة هذا الموسم".

واعتبر بأن أفضل مباراة خاضها "كانت مواجهة أرسنال مع اتلتيكو مدريد (فريقه السابق) في نصف نهائي الدوري الأوروبي. أنا فخور جداً من دفاعي عن ألوان أتلتيكو مدريد".

وعن كيفية تمضية أيامه في المنزل في الآونة الأخيرة قال غريزمان "لدينا الوقت لممارسة الكثير من الرياضات، سيستمر الأمر كذلك على مدى 30 يوما على الأقل. لا أدري متى يعاود الدوري ولا متى نعاود التدريبات".
 

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