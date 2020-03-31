غريزمان يتحدث عن أفضل مباراة له ويفتقد كرة القدم

وقال غريزمان أحد أفراد منتخب بلاده المتوج بمونديال روسيا 2018 "الحجر يسير بشكل جيد. افتقد كرة القدم كثيراً لكن لا نستطيع القيام بأي شيء".

وأوضح "لقد خاب أملي جراء تأجيل كأس أوروبا 2020، لكن الأمر أفضل بهذه الطريقة لأننا نعاني من اصابات كثيرة هذا الموسم".

واعتبر بأن أفضل مباراة خاضها "كانت مواجهة أرسنال مع اتلتيكو مدريد (فريقه السابق) في نصف نهائي الدوري الأوروبي. أنا فخور جداً من دفاعي عن ألوان أتلتيكو مدريد".

وعن كيفية تمضية أيامه في المنزل في الآونة الأخيرة قال غريزمان "لدينا الوقت لممارسة الكثير من الرياضات، سيستمر الأمر كذلك على مدى 30 يوما على الأقل. لا أدري متى يعاود الدوري ولا متى نعاود التدريبات".

