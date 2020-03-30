غريزمان ليس سعيداً بهذا الرقم !

في مباراة عبر الانترنت مع فريقه Grizzi Esport، تحدث غريزمان، الذي لعب 26 مباراة في الليغا مسجلاً 8 أهداف هذا الموسم، عن خططه المستقبلية في فريق برشلونة قائلاً: "أود استعادة رقم 7".

ومع رحيل البرازيلي كوتينيو بنظام الاعارة إلى بايرن ميونيخ بات الرقم 7 في فريق برشلونة شاغراً إلا اذ قرر لاعب السامبا العودة والقتال على مكان أساسي في الفريق الكاتالوني وهذا يبدو أنه أمر معقد نظراً لنية البرازيلي مغادرة النادي الاسباني نهائياً في الميركاتو الصيفي إلى الدوري الانكليزي وقد تكون العودة إلى "البريمير ليغ" من بوابة "لبلوز" تشيلسي.

ويسعى غريزمان للحصول على الرقم 7، ارتداه في فريق أتليتكو مدريد وهو رقمه الحالي مع منتخب فرنسا، لأنه مصدر الحظ السعيد للاعب المتوج بكأس العالم في عام 2018.

ومع تصاعد الشائعات التي تشير إلى اقتراب رحيل المهاجم الدولي الفرنسي عن فريق برشلونة أشار "غريزي" إلى أنه يريد النجاح في البلاوغرانا وأنه لا يفكر في الرحيل.

وتحدث الفرنسي عن الحجر الصحي بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا قائلاً" : "الحجريسير على ما يرام،لا يمكن فعل شيء. افتقدلكرة القدم بشكل كبير. ليس لدي أي فكرة متى ستستأنف المسابقة ، ولا أعرف متى سأستأنف التدريب ".

وعبر اللاعب الذي يرتدي الرقم 17 حالياً مع برشلونة عن أسفه لتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا قائلاً: "أنا حزين لتأجيل مباريات دوري الأبطال لكن ذلك كان أفضل لأننا تعرضنا للكثير من الاصابات هذا الموسم".