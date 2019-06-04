غرناطة يصعد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني

أدى فوز ملقا على ألباسيتي إلى صعود غرناطة لدوري الدرجة الأولى الإسباني قبل مرحلة على نهاية منافسات دوري الدرجة الثانية.

وفاز ملقا على مستضيفه ألباسيتي 2-1 ليصبح رصيد الفريقين 71 نقطة، بينما تعادل غرناطة خارج أرضه مع مايوركا 1-1 ليرفع رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى الليغا.

وضمن غرناطة التأهل بعدما انفرد بالمركز الثاني قبل مرحلة على ختام مسابقة دوري الدرجة الثانية بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، علماً أنّ أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس سيتنافسون على البطاقة الأخيرة.

وكان أوساسونا قد ضمن الصعود إلى الليغا في وقت سابق.

