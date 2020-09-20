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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

غرناطة يحقق بداية موسم جيدة

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يواصل غرناطة تحقيق نتائجه الجيدة في بداية الدوري الإسباني بعد أن فاز اليوم الأحد على ديبورتيفو ألافيس 2-1 في الجولة الثانية.

AFP

وسجل كل من روبرتو سولدادو (7) والفنزويلي داروين ماتشيز (79) فيما سجل خوسي لويس سامارتين ماتو (22) هدف الضيوف الوحيد. 

وحقق بذلك غرناطة انتصاره الثاني (6 نقاط) في المقابل يبحث ألافيس عن تحقيق أول 3 نقاط له في الموسم. 

وانتصر ريال بيتيس على بلد الوليد بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي نبيل فقير من ركلة جزاء في الدقيقة 10 والبرتغالي ويليام كارفايو (18).

وفي مواجهة بين الصاعدين لدوري الأضواء، عاد قادش بالعلامة الكاملة من أرض هويسكا بعد الفوز بهدفين نظيفين. 

وسجل كل من ألفارو نيغريدو (11) وخورخي بومبو (83) هدفي الضيوف. 
 

ريال بيتيس غرناطة بلد الوليد ديبورتيفو ألافيس
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