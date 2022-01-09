غارسيا يبتعد خمسة أسابيع عن برشلونة بسبب الإصابة

وجاء في تغريدة لنادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة إريك غارسيا في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن، مدة الغياب تُقدر بخمسة أسابيع".

وتعد إصابة غارسيا المنتقل بداية الموسم من مانشستر سيتي إلى برشلونة ضربة موجعة لتشافي الذي يعاني أساساً من غياب العديد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة.

وشارك غارسيا أساسياً أمام غرناطة 1-1 أمس السبت قبل أن يستبدل في الدقيقة الرابعة والخمسين.

ولن يتمكن غارسيا من المشاركة مع برشلونة في عدة مباريات مهمة مثل الكلاسيكو في السوبر الإسباني وأتلتيك بيلباو في الكأس وأتلتيكو مدريد في الدوري.