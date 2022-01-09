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الدوري الإسباني

غارسيا يبتعد خمسة أسابيع عن برشلونة بسبب الإصابة

سيبتعد المدافع إريك غارسيا عن صفوف برشلونة الإسباني لخمسة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني اليوم الأحد.

Reuters

وجاء في تغريدة لنادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة إريك غارسيا في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن، مدة الغياب تُقدر بخمسة أسابيع".

وتعد إصابة غارسيا المنتقل بداية الموسم من مانشستر سيتي إلى برشلونة ضربة موجعة لتشافي الذي يعاني أساساً من غياب العديد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة.

وشارك غارسيا أساسياً أمام غرناطة 1-1 أمس السبت قبل أن يستبدل في الدقيقة الرابعة والخمسين.

ولن يتمكن غارسيا من المشاركة مع برشلونة في عدة مباريات مهمة مثل الكلاسيكو في السوبر الإسباني وأتلتيك بيلباو في الكأس وأتلتيكو مدريد في الدوري.

الدوري الإسباني برشلونة إريك غارسيا
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