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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

شكوك حول مشاركة موراتا ضد برشلونة بسبب التواء في كاحل

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أعلن أتلتيكو مدريد الأربعاء إصابة مهاجمه ألفارو موراتا بإلتواء في الكاحل في مباراة الثلاثاء ضد جيرونا، ما يهدد مشاركته في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم ضد برشلونة المتصدر في نهاية الأسبوع الحالي.

AFP

ويحل نادي العاصمة ضيفا على الفريق الكاتالوني على ملعب كامب نو السبت في المرحلة الحادية والثلاثين، بعدما تمكن من تقليص الفارق معه في الترتيب الى ثماني نقاط بنتيجة فوزه على ضيفه جيرونا بثنائية نظيفة الثلاثاء في المرحلة الثلاثين، مقابل تعادل برشلونة مع مضيفه فياريال 4-4.

واكتفى أتلتيكو في بيان بالإشارة الى أن موراتا "يعاني من التواء" في الكاحل، من دون أن يحدد فترة غياب المهاجم البالغ من العمر 26 عاما.

لكن صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أشارت الى أن غياب موراتا عن المباراة ضد برشلونة بات "بحكم المؤكد".

ورجحت الصحيفة ألا يتم البت في قدرة موراتا على المشاركة في مباراة برشلونة من عدمها "سوى قبل صافرة البداية"، علما بأن مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني يواجه أيضا احتمال غياب مهاجمه الآخر دييغو كوستا الذي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ، في حين تأكد غياب الفرنسي توما ليمار عن القمة لإصابة في الفخذ أيضا.

أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا
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