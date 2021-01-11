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سيميوني يؤكد جاهزية تريبيير لملاقاة إشبيلية

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قال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إنّ كيران تريبيير جاهز للعودة عند مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني غداً الثلاثاء بعد تعليق إيقافه لانتهاك لوائح المراهنات في إنكلترا.

AFP


وغاب مدافع إنكلترا عن فوز أتلتيكو على خيتافي وألافيس بعدما قرر الاتحاد الإنكليزي إيقافه لعشرة أسابيع لتداوله تفاصيل بشأن انتقاله إلى أتلتيكو قادماً من توتنهام هوتسبير مع أصدقائه للمراهنة.

وقرر الاتحاد الدولي (الفيفا) تعليق الإيقاف من بداية الشهر الحالي بعدما تقدم أتلتيكو بطعن.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي: "تريبيير في حالة جيدة ويتطلع للعب، وينتظر العودة بفارغ الصبر، سيمي (فرساليكو الظهير الأيمن الآخر) جاهز للعب ويملك إمكانات مختلفة وسنقرر من سيلعب في الغد".

وحافظ أتلتيكو على صدارة الدوري رغم عدم خوض مباراة بيلباو بعدما اكتفى ريال مدريد صاحب المركز الثاني بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه أوساسونا.

ويقدم أشبيلية أداء رائعاً في الوقت الحالي ولم يخسر منذ الخامس من ديسمبر بجميع المسابقات حيث انتصر سبع مرات في آخر تسع مواجهات.

وقال سيميوني عن فريق المدرب لوبتيغي الذي يحتل المركز السادس متأخراً بثماني نقاط عن المتصدر: "نعلم أنّ (أشبيلية) سيأتي إلى هنا للمنافسة وهو يقدم أداء رائعاً في الوقت الحالي".

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني إشبيلية كيران تريبير
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