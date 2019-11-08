العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

سوسييداد يتصدر على حساب برشلونة وريال رغم التعثر

من قبل

فرّط ريال سوسييداد بفوز كان في متناوله على ضيفه ليغانيس الجمعة، لكن نقطة التعادل معه (1-1) منحته فرصة الانفراد مؤقتاً في صدارة الدوري الإسباني الذي يعيش مرحلته الثالثة عشرة.

beIN SPORT

ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 23 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطة عن كل من برشلونة حامل اللقب ووصيفه ريال مدريد اللذين لعبا مباراتين أقل.

وضمن المرحلة عينها، يستقبل برشلونة السبت سلتا فيغو ويحل ريال مدريد على إيبار، علماً بأنّ مباراتهما المنتظرة تأجلت حتى 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل، بسبب أعمال العنف في كاتالونيا احتجاجاً على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وافتتح ميكل ميرينو التسجيل للفريق الباسكي (63)، قبل أن يعادل المغربي يوسف النصيري في نهاية اللقاء برأسية جميلة (78).

ريال سوسييداد
السابق غاشاردو ينفي تلقيه عرضاً من بر
اقرأ
غاشاردو ينفي تلقيه عرضاً من برشلونة
التالي

آخر الأحداث