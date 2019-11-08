سوسييداد يتصدر على حساب برشلونة وريال رغم التعثر

ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 23 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطة عن كل من برشلونة حامل اللقب ووصيفه ريال مدريد اللذين لعبا مباراتين أقل.

وضمن المرحلة عينها، يستقبل برشلونة السبت سلتا فيغو ويحل ريال مدريد على إيبار، علماً بأنّ مباراتهما المنتظرة تأجلت حتى 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل، بسبب أعمال العنف في كاتالونيا احتجاجاً على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وافتتح ميكل ميرينو التسجيل للفريق الباسكي (63)، قبل أن يعادل المغربي يوسف النصيري في نهاية اللقاء برأسية جميلة (78).