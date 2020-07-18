سوريانو وكازورلا يغادران فياريال بعد انتهاء الموسم

وفي مقابلة مشتركة مع برونو بثت عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي قال كازورلا اليوم السبت "الأمر سيصبح أكثر تميزاً وتفرداً بعد التواجد هنا حتى اللحظة الأخيرة إلى جانب برونو بعد أن تقاسمنا عملياً كل شيء في هذا النادي".

وأمضى القائد برونو (36 عاماً) كل مسيرته الاحترافية في صفوف فياريال وأعلن اعتزاله اللعبة بعد معاناته من سلسلة من الإصابات في الركبة والتي تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أعوام قبل العودة من جديد في الشهر الماضي.

وقال برونو "أود البقاء هنا طوال حياتي لكن لكل شيء نهاية. من الآن فصاعداً سأكون المشجع رقم واحد لفياريال. سيظل فياريال دوماً جزءاً من حياتي".

وبدأ كازورلا أيضاً مسيرته في صفوف النادي وأمضى فيه تسعة مواسم خلال حقبة لعب خلالها أيضاً لعدة فرق منها ملقا وأرسنال ثم عاد إلى النادي في 2018 بعد معاناته من مشكلات في الكاحل.

وقال برونو أيضاً "هناك العديد من الزملاء في الفريق لكنه (كازورلا) هو أفضل زميل لعبت معه".