سلتا فيغو يقيل مدربه إدواردو كوديت

ويحتل سلتا فيغو المرتبة الـ16 على لائحة ترتيب الليغا برصيد 11 نقطة.

وكان عقد كوديت الذي استلم المهام في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 خلفًا لأوسكار غارسيا، يستمر حتى 2024.

خسر سلتا فيغو أربعاً من مبارياته الخمس الاخيرة في الليغا وتعادل في الأخرى، مقابل ثلاثة انتصارات فقط هذا الموسم من 12 مباراة.

قال النادي في بيان "غادر كوديت وجهازه الفني سلتا بعد حقبة مثمرة".

وتابع "يغادر المدرب الأرجنتيني بعد عامين قدم خلالهما النادي أداءً جيدًا. (عندما وصل) كان النادي في المركز ما قبل الأخير، قبل أن ينهي الفريق الموسم في المركز الثامن بعد ريمونتادا رائعة. حل الفريق في المركز الحادي عشر في الموسم الماضي".

وأشارت تقارير محلية إلى أن النادي قد يعيّن البرتغالي كارلوس كارفاليال، مدرب الوحدة الاماراتي المقال مؤخرًا، خلفًا له بعقد لمدة عامين.