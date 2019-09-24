زيدان لا يهتم بانتقادات الصحافة

ويستعد ريال لاستضافة أوساسونا الأربعاء ضمن المرحلة السادسة من الليغا، وهو يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو المتصدر.

وحقق قطب العاصمة الإسبانية فوزين متتاليين محلياً، أبرزهما في المرحلة الخامسة على حساب المتصدّر السابق إشبيلية.

لكن النتائج المحلية عكّرتها خسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دوري الأبطال، ما دفع وسائل الإعلام الإسبانية إلى توجيه انتقادات للمدرب الذي يؤمل منه أن يعيد الفريق إلى أمجاده هذا الموسم بعد موسم ماضٍ مخيب.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية لقاء العائد إلى دوري الأضواء أوساسونا "الأمر ذاته دائماً. لطالما وجدت الانتقادات وستبقى كذلك".

أضاف "أنا لا أفكر بالموضوع حتى. هذا ما هو عليه، هذا يحصل. عندما نخسر، ستتم إقالتي (بحسب التقارير الصحافية)، وعندما نفوز، أنا الأفضل. كل ما علي القيام به هو مواصلة العمل".

وتابع "أشعر بأني قوي، لكنه أيضاً الشعور نفسه الذي كنت أتمتع به قبل شهر. الأهم هو أن تقدم مئة بالمئة وتعطي أفضل ما لديك. أذكر أني لعبت بشكل سيئ مع هذا الفريق، لكن الأهم هو أن تقدم أفضل ما لديك".

وستكون مباراة الغد محطة قبل "دربي" العاصمة السبت ضد المضيف أتلتيكو مدريد. ورأى زيدان أن على النادي الملكي البناء على إيجابية الفوز على إشبيلية الذي يشرف عليه المدرب السابق لريال جولن لوبيتيغي.

وقال زيدان "خضنا مباراة جيدة في إشبيلية لكن الأهم أننا لعبنا كفريق من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة (...) اللعب كفريق، القتال من أجل بعضنا البعض، هذا ما علينا القيام به ضد أوساسونا ومواصلة اللعب كذلك".

وكشف زيدان أن ظهيره الأيسر الفرنسي فيرلان مندي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ستبعده عن مباراة الأربعاء، لينضم إلى سلسلة المصابين في النادي الملكي، ومنهم البرازيلي مارسيلو الذي يشغل المركز ذاته.

وذكرت صحيفة "أس" أن الفرنسي البالغ من العمر 24 عاماً والذي سبق له أن تعرض لإصابة في فخذه الأيمن في تموز/يوليو مباشرة بعد انتقاله من ليون مقابل 48 مليون يورو، سيغيب عن الملاعب بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وأسف زيدان لإصابة مواطنه، قائلاً "يزعجني أن أرى مندي يبتعد عن الملاعب مجدداً لأنه كان جيداً وسعيداً بتواجده هنا (مع الفريق). لكن هذه الأمور تحصل".

وأشار المدرب الفرنسي إلى قرب عودة عدد من لاعبيه المصابين، مثل مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش وإيسكو.